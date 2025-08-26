هوای کلانشهر مشهد، امروز در چهارمین روز شهریور ۱۴۰۴، برای پنجمین روز پیاپی ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: با روند صعودی حجم آلاینده گرد و غبار، میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۸ و شاخص کنونی هوای این کلانشهر هم در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۰۸ بیانگر شرایط ناسالم است.

سعید محمودی با بیان این که کیفیت هوای مناطق «ساختمان، وحدت، سجاد، خیام جنوبی و شهید مفتح» در شرایط «بسیار ناسالم» آلودگی قرار دارد اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در ۱۳ منطقه در شرایط ناسالم و در پنج منطقه سالم است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی، از شهروندان مشهدی خواست تا با کاهش رفت و آمد‌های غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

محمودی تاکید کرد: بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.