به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته دولت، طرح گازرسانی به پنج روستای ییلاقی محور جواهرده رامسر شامل سلمل، فیلدم، بازارش، زرودک و پایین‌مازو به بهره‌برداری رسید.

هژبر جوادی، مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران، در آیین افتتاح این طرح گفت: «با اجرای حدود ۲۵ کیلومتر خط تغذیه، ۱۱ خط توزیع و نصب ۶۰۰ علمک، تمامی خانوارهای داخل بافت این روستاها از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به اجرای خط فشار قوی ۱۲ اینچی در مسیر ییلاق جولو تا اِکراسَر به طول ۳۰ کیلومتر افزود: این خط زیرساختی، گازرسانی به پنج ییلاق دیگر شامل گرسماسر، لیماکده، ایزکی، چاک‌ولنگان و دره‌دم را عملیاتی خواهد کرد.

جوادی همچنین از آغاز مراحل انتخاب پیمانکار برای گازرسانی به ۱۲ روستای اشکورات رامسر خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در حال پیگیری تأمین آن هستیم.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران در پایان با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری در شهرستان رامسر گفت: در حال حاضر ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه گازرسانی در این شهرستان در حال اجراست و با این آمار، رامسر در رتبه سوم گازرسانی استان قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۵، این شهرستان به‌طور کامل از انرژی پاک بهره‌مند شود.