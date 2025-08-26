پخش زنده
اداره کل استاندارد خراسان جنوبی اجرای طرح پژوهشی بررسی اثرات خشکسالی بر میزان فلزات سنگین در زعفران را بر عهده گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت زعفران به عنوان محصولی استراتژیک و صادراتمحور گفت: انجام مطالعات علمی در زمینه کیفیت و سلامت این محصول میتواند ضمن افزایش اعتماد مصرفکنندگان داخلی و خارجی، جایگاه زعفران استان را در بازارهای جهانی ارتقا دهد.
بذری افزود: خشکسالیهای پیاپی سالهای اخیر علاوه بر کاهش تولید محصولات کشاورزی، نگرانیهایی در خصوص تغییر کیفیت و ایمنی آنها ایجاد کرده است که بررسی میزان فلزات سنگین در زعفران میتواند اطلاعات ارزشمندی برای مدیریت و سیاستگذاریهای آینده فراهم کند.
وی با بیان اینکه اجرای این پژوهش با هدف ارتقای سلامت محصول، توسعه صادرات پایدار و افزایش رقابتپذیری زعفران خراسان جنوبی انجام خواهد شد گفت: نتایج این مطالعه پس از تکمیل، در اختیار دستگاههای اجرایی، کشاورزان و فعالان حوزه زعفران قرار خواهد گرفت تا در راستای بهبود کیفیت و افزایش ارزش افزوده این محصول راهبردی مورد استفاده قرار گیرد.