رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از کاهش بیش از ۵۸ هزار تن ضایعات برنج و ارتقا کیفیت محصول با تجهیز و نوسازی شالیکوبیهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی گفت: تاکنون ۷۷۰ شالیکوبی در سطوح مختلف در گیلان تجهیز و نوسازی شدند که با اصلاح ساختار این شالیکوبی ها، از ضایعات ۵۸ هزار و ۵۰۰ تن برنج در فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید جلوگیری شده است که سود حاصل از این کار به شالیکاران باز میگردد.
وی با بیان اینکه عملیات نوسازی شالیکوبیها باید پس از گذشت چند سال دوباره تکرار شود، افزود: از ابتدای امسال تاکنون، عملیات نوسازی و رتبه بندی ۳۷۹ واحد شالیکوبی در گیلان اجرا شده که پیش بینی میشود تا پایان سال به حدود ۴۰۰ واحد افزایش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: کارخانههای شالیکوبی گیلان با هزار و ۴۲۵ پروانه بهره برداری، رتبه نخست صنایع تبدیلی در استان را به خود اختصاص دادهاند.