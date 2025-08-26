به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ لیگ آزادگان از ششم شهریور ماه آغاز می‌شود با توجه به حضور صنعت نفت آبادان در جمع تیم‌های حاضر در این لیگ، مدیر کل صداوسیمای آبادان و مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان برای هماهنگی‌های لازم برای پخش و پوشش رویداد‌های این لیگ در صداوسیمای آبادان آخرین برنامه ریزی ها را بررسی کردند.

بهروز رضایی مدیرکل صداوسیمای آبادان گفت: تیم فوتبال صنعت نفت آبادان یکی از تیم‌های محبوب و پرطرفدار در کشور است و ما سعی داریم بازی‌های این تیم در لیگ آزاداگان را با بهترین کیفیت روی آنتن انعکاس دهیم و امیدواریم در پایان فصل شاهد حضور این تیم صنعت نفت آبادان در لیگ برتر باشیم.

مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان هم افزود: در سه سال گذشته موفق به کسب مجوز حرفه‌ای نشدیم، اما مجوز ملی را کسب کردیم و متاسفانه این وضعیت برای ما ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه به دنبال داشت.

ناصر گودرزی خاطر نشان کرد: به دنبال بهبود شرایط ساختار باشگاه هستیم تا بتوانیم مجوز حرفه‌ای را کسب کنیم. مردم آبادان و خرمشهر علاقه مندی ویژه ای به تیم صنعت نفت آبادان دارند هدف گذاری ما در نخستین گام صعود به لیگ برتر است و همه تلاش ما این است که این امر محقق شود.

وی گفت: تعدادی از بازیکنان فصل گذشته از تیم جدا شدند، اما با توجه به نظر مسعود شجاعی سرمربی صنعت نفت آبادان که سابقه کاری خوبی در فوتبال کشور دارد بهترین گزینه‌ها جذب شدند.

مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان این را هم یادآور شد: که لیگ یک، لیگی سخت و فرسایشی است انتظار ما این است که حمایت از کادر فنی و باشگاه در شهرستان بیش از پیش افزایش یابد.