پخش زنده
امروز: -
مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: عملیات راهاندازی فناوری ۴G، تعویض آنتن و نصب تجهیزات فنی بر روی دکل مخابراتی و سایت همراه اول مرکز تلفن هفتکل با موفقیت اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار کرد: در ادامه روند توسعه زیرساختهای شبکه ارتباطات سیار، عملیات راهاندازی فناوری ۴ G، تعویض آنتن و نصب تجهیزات فنی بر روی دکل مخابراتی و سایت همراه اول مرکز تلفن هفتکل با موفقیت به انجام رسید.
وی افزود: این اقدام با پیگیری و تلاش کارشناسان حوزه معاونت ارتباطات سیار مخابرات خوزستان و با افزایش تکنولوژی از پروژه فاز ۹ توسعه ارتباطات سیار در راستای ارتقای کیفیت پوشش و بهبود ظرفیت شبکه و افزایش سرعت انتقال دادهها برای مشترکین مناطق اطراف این دکل همراه اول صورت گرفته است.
فلاح زاده ادامه داد: با بهرهبرداری از این بهروزرسانی، بستر لازم برای ارائه خدمات فناوری نسلهای پیشرفته شبکه و با کیفیت بهتر فراهم شده و کاربران منطقه از پوشش قویتر، پایداری بیشتر سیگنال و افزایش ظرفیت ارتباطی بهرهمند خواهند شد.
مدیر مخابرات منطقه خوزستان بیان داشت: اجرای این طرح گامی دیگر در مسیر توسعه شبکه و ارائه خدمات با کیفیت به مشترکین همراه اول در شهرستان هفتکل عملیاتی شده است.