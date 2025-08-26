پخش زنده
عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور صبح امروز از پایانه مرزی سرو در شهرستان ارومیه بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در جریان این بازدید، ضمن بررسی وضعیت زیرساختهای حملونقل و گمرکی، بر تسریع در تکمیل پروژههای توسعهای و رفع مشکلات این پایانه تأکید کرد.
عبدالکریم حسینزاده در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت این مرز در رونق اقتصادی و اشتغال آذربایجانغربی، گفت: توسعه امکانات پایانههای مرزی میتواند نقش مهمی در افزایش سطح درآمد و بهبود شرایط زندگی مردم مناطق محروم داشته باشد.