به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در جریان این بازدید، ضمن بررسی وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گمرکی، بر تسریع در تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای و رفع مشکلات این پایانه تأکید کرد.

عبدالکریم حسین‌زاده در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت این مرز در رونق اقتصادی و اشتغال آذربایجان‌غربی، گفت: توسعه امکانات پایانه‌های مرزی می‌تواند نقش مهمی در افزایش سطح درآمد و بهبود شرایط زندگی مردم مناطق محروم داشته باشد.