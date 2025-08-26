به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پاون، هر هفته در پویش ایران آباد، ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی افتتاح می‌شود.

محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق (ساتبا)، با اشاره به تحولات اخیر در این حوزه گفت: تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی در یک سال گذشته با رشد ۷۱ درصدی از ۳۵۷ میلیون کیلووات‌ساعت به ۶۱۰ میلیون کیلووات‌ساعت رسیده است. همچنین تولید برق نیروگاه‌های بادی نیز از ۴۱۳ میلیون کیلووات‌ساعت به ۴۳۲ میلیون کیلووات‌ساعت افزایش یافته است.

طرزطلب افزود: در همین بازه، ۶۳۶ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شد و ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۱۸۶۸ مگاوات رسید.» این رقم در پایان تیرماه ۱۴۰۳ حدود ۱۲۲۵ مگاوات بود که در طول یک سال، رشد ۵۳ درصدی را تجربه کرده است.

به گفته رئیس ساتبا، این روند شتاب خواهد گرفت؛ چرا که عملیات اجرایی ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در ۸۵۴ ساختگاه آغاز شده و نصب بیش از ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال اجراست.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو، قرار است هر هفته بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا پایان سال جاری به حدود ۷۰۰۰ مگاوات برسد. این جهش می‌تواند سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور را از ۲ درصد فعلی به بیش از ۵ درصد ارتقا دهد.