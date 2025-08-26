پخش زنده
سرمربی تیم والیبال ایران گفت: از عملکرد شاگردانم مقابل لهستان راضی هستم و پس از پنج ماه تمرین توقع دیدن اینگونه بازی از آنها داشتم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان کمتر از ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ امروز (سه شنبه چهارم شهریور) با برگزاری ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری میشود و تیم ملی جوانان ایران با شکست لهستان به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله حذفی شد.
سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران درباره این دیدار اظهار داشت: خدا را شاکرم که یک بازی خیلی خوب امروز مقابل لهستان انجام دادیم. تشکر میکنم از تمام همکارانم در کادر فنی و بازیکنان تیم ملی جوانان ایران که والیبال واقعی را در بازی آنها شاهد بودیم. از عملکرد شاگردانم کاملا راضی هستم و پس از پنج ماه تمرین توقع دیدن اینگونه بازی از آنها داشتم.
غلامرضا مومنی مقدم تصریح کرد: جدا از بحث تکنیک و تاکتیک، رفاقتی که بین بازیکنان در دیدار مقابل لهستان بود، یک تیم متحد است را به بهترین شکل ممکن نشان داد.
وی تاکید کرد: لهستان تیم بسیار خوبی بود که تا این امروز به هیچ تیمی امتیاز نداده بود و ایران برای سرگروهی با این تیم بازی کرد و بازیکنان ایران خیلی بهتر از لهستان بازی کردند. در تمام فاکتورها بهتر بودیم، تیم ایران به ویژه در دفاع عملکرد فوق العادهای داشت و تمامی نکاتی که در آنالیز گفته بودیم را پیاده کرد.
سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ادامه داد: امیدوارم از فردا که بازیهای پلی آف شروع میشود و حساسیت زیادی دارد نیز بتوانیم در بهترین شرایط باشیم. هم از نظر روانی و هم تکنیکی و تاکتیکی در شرایط خوبی باشیم. مرحله به مرحله با برنامه پیش میرویم.
وی درباره نخستین دیدار ایران در مرحله حذفی، گفت: فکر میکنم با یکی از تیمهای آرژانتین یا اوکراین بازی خواهیم کرد و جالب اینکه دو تیم سبک متفاوتی دارند. اوکراین قدهای بلند و دو گوش آنتن و آرژانتین تیمی است که از لحاظ تکنیکی فوق العاده است و کم اشتباه بازی میکند که ما همیشه مثال میزنیم این تیم مانند ژاپن آسیا بازی میکند.