به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدی گفت: فرآیند ارزیابی‌های تخصصی جهش تحصیلی ابتدایی ویژه دانش‌آموزان متقاضی و واجد شرایط پایه‌های اول تا چهارم ابتدایی که در این طرح شرکت کرده‌بودند به پایان رسید.

او افزود: در این طرح و در سطح استان ۱۴۲دانش‌آموز متقاضی بودند که ارزیابی‌های تخصصی آنان به پایان رسیده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان تأکید کرد: آن دسته از دانش‌آموزانی که در آزمون تخصصی هوش تعیین صلاحیت شده‌اند از طریق سامانه سیدا برای انجام آزمون‌های پیشرفت تحصیلی به ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق معرفی شدند که لازم است خانواده‌های آنها برای پیگیری ادامه فرآیند جهش تحصیلی فرزندان خود به مدارس خود مراجعه کنند.