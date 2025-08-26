پخش زنده
امروز: -
قیمت نفت پس از رسیدن به بالاترین سطح دو هفته اخیر، در پی نگرانیها درباره اختلال در عرضه ناشی از تنشهای روسیه و اوکراین کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قیمت نفت پس از افزایش نزدیک به ۲ درصدی در جلسه معاملاتی روز دوشنبه (سوم شهریور)، در معاملههای روز سهشنبه (چهارم شهریور) در پی ارزیابی معاملهگران از تحولات مربوط به تنشهای روسیه و اوکراین و به دنبال آن اختلال احتمالی در عرضه نفت با کاهش روبهرو شد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۴۸ دقیقه بامداد روز سهشنبه (چهارم شهریور) بهوقت گرینویچ با ۳۲ سنت یا ۰.۵ درصد کاهش، به ۶۸ دلار و ۴۸ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، قیمت نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا نیز با ۳۳ سنت یا ۰.۵ درصد کاهش، ۶۴ دلار و ۴۷ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.
هر دو شاخص نفتی در معاملههای روز دوشنبه به بالاترین سطح خود در بیش از دو هفته گذشته رسیدند و قیمت دابلیوتیآی از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه عبور کرد.
افزایش قیمت نفت در روز دوشنبه بیشتر ناشی از نگرانیها درباره اختلال در عرضه، در پی حمله اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه و پیشبینی اعمال تحریمهای بیشتر از سوی آمریکا علیه مسکو بود.
این حملهها، فرآوری و صادرات نفت روسیه را مختل کرد، موجب کمبود بنزین در برخی مناطق این کشور شد و در واکنش به پیشرویهای نظامی مسکو در خطوط مقدم و حمله به تأسیسات گاز و برق اوکراین انجام گرفت.