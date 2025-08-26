پخش زنده
امروز: -
دوره آموزشی «توانمندسازی نیروی انسانی طرح توانا» با محوریت ارتقای توانمندیهای حرفهای معلمان و مدیران مدارس ابتدایی همزمان با سراسر کشور در استان زنجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دکتر رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، در آیین گشایش دوره استانی توانمندسازی نیروی انسانی (توانا) در زنجان، بر ضرورت تحول در فرآیند آموزش و ارتقای نقش معلم تاکید کرد.
وی هدف اصلی طرح "توانا" را تغییر نقش معلم از "محصر کلاس" به "تسهیلگر یادگیری" عنوان کرد و افزود که این تحول، لذت یادگیری را برای دانشآموزان به ارمغان میآورد و انرژی معلمان را بهینهسازی میکند.
دکتر حکیمزاده با هشدار درباره تبدیل شدن مدارس به "تشریفات آکادمیک" در صورت عدم تغییر، تاکید کرد که مرجعیت تربیتی مدرسه نباید از دست برود. وی برای تحقق این تحول، دو مسیر "آموزشهای حضوری" و "اجتماعات یادگیری مجازی" را مطرح کرد و به عضویت بیش از ۳۰۰ هزار معلم و مدیر در سامانه اجتماعات یادگیری اشاره کرد.
معاون وزیر با قدردانی از حمایت دکتر کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، از برگزاری حضوری برنامهها، نقش محوری معلمان را در این تحول یادآور شد.
وی استان زنجان را در شاخصهای آموزشی پیشتاز دانست و از تلاشهای مدیرکل آموزش و پرورش و همکارانشان در استان تقدیر کرد.