به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه بیش از ۱۵۰ نمایندگان درخصوص اهمیت راهبردی منطقه قفقاز جنوبی و مخالفت با طرح‌های مخاطره آمیز در مرز‌های شمالی غربی ایران را قرائت کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان گویای ملت بزرگ ایران و در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام بر جایگاه راهبردی قفقاز جنوبی برای کشور تاکید می‌کند. این منطقه نه صرفا یک مرز جغرافیایی بلکه بخش از حاشیه امنیتی، عمق استراتژیک و حوزه تمدنی ایران است، حوزه‌ای که قرن‌ها با ایران در پیوند‌های استوار تاریخی، فرهنگی و امنیتی بوده و امروز نیز نقش حیاتی در پاسداری از تمامیت ارضی و سیانت از امنیت ملی ایفا می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران براساس اصول ثابت خود همواره حل مسایل منطقه را از مسیر گفت و گوی مستقیم میان کشور‌های منطقه و فارغ از مداخله نیرو‌های فرامنطقه‌ای دنبال کرده است. هر اقدامی برای تغییر مرز‌های شناخته شده، ایجاد کریدور‌های تحمیلی، یا اجرای طرح‌هایی همچون دانال زنگ زور اقدامی ناسازگار با منافع ملت‌های منطقه و تهدیدی مستقیم علیه امنیت جمعی خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول مسلم بین‌الملل یادآور می‌شود هرگونه تغییر مرز‌های به رسمیت شناخته شده جهانی بدون رضایت دولت‌های ذی‌ربط نقض آشکار منشور ملل متحد و اصل تمامیت ارضی کشور‌ها است.

جمهوری اسلامی ایران این حق را برای محفوظ می‌دارد که در صورت تعرض به امنیت و منافع ملی از تمامی ظرفیت‌های سیاسی، حقوقی و مشروع برای دفاع قاطعانه استفاده نماید. قفقاز جنوبی نه تنها به دلیل امنیتی بلکه به عنوان گذرگاه مهم انرژی، ترانزیت و اتصال اقتصادی برای ایران و منطقه، حیاتی است. هر پروژه‌ای اقتصادی و ترانزیتی که با هدف تضعیف جایگاه ژئواکونومیک ایران تعریف شود از منظر مجلس شورای اسلامی مردود و از نظر ملت غیرقابل قبول است. ایران بر این باور است که توسعه واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که منافع همه کشور‌های منطقه را دربر بگیرد و با احترام به حاکمیت ملی آنان صورت گیرد.

مجلس شورای اسلامی هشدار می‌دهد که تحولات پیش رو در منطقه قفقاز ممکن است با سناریو‌هایی همراه شود که توسط برخی بازیگران منطقه‌ای به تحریک قدرت‌های فرامنطقه‌ای دنبال می‌شود. چنین ائتلاف‌های منطقه‌ای نه به نفع منطقه بوده و نه می‌تواند امنیت پایدار ایجاد کند. هشیاری، انسجام و دیپلماسی فعال ابزار اصلی ایران برای مقابله با این تهدید‌ها خواهد بود. ما همه کشور‌های منطقه را به رعایت اصل حسن همجواری، پرهیز از اقدامات تنش آفرین، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بدون حضور بیگانگان دعوت می‌کنیم. توسعه روابط اقتصادی و ترانزیتی تنها در چارچوب مرز‌های موجود و بر پایه احترام متقابل پایدار خواهد ماند.

جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی فعال و مبتنی بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت آمادگی دارد با همکاری همه طرف‌های منطقه‌ای به حل و فصل منطقه قفقاز جنوبی یاری رساند. نمایندگان ملت ایران با نظارت بر اجرای سیاست خارجی و پایبندی به حقوق تاریخی و امنیتی کشور از منافع ملی پاسداری خواهند کرد و در برابر هر تهدیدی پاسخ درخور قدرت منطقه‌ای خواهند داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی