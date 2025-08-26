به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آئین آغاز عملیات ساخت یادمان شهید گمنام در پارک کشاورز کوی لور اندیمشک با حضور سردار سرتیپ دوم پاسدار میر عبدالرضا مرادحاجتی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان و جمعی از مردم شهرستان برگزار شد.



سردار مرادحاجتی در این آئین با تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و هفته دولت اظهار کرد: امیدواریم با پیگیری مسئولان اندیمشک یادمان شهید گمنام در کمترین زمان به بهره‌برداری برسد و شاهد حضور شهید گمنام در این منطقه باشیم.



وی با بیان اینکه تاریخ هویت و تاریخ شرافت ما همین شهدا هستند، افزود: یادمان‌های شهدا مقر فرماندهی دل‌های شکسته‌ای است که نیاز دارند آرام بگیرند.



مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان بیان داشت: باید خوب بدانیم هر کسی که مشکل و گره کوری دارد به این شهدا مراجعه کند، بی‌شک دست خالی بر نمی‌شود.



وی با اشاره به این که رژیم جعلی صهیونیستی باید تاوان جنایت‌های خود را بدهد، عنوان کرد: صهیونیست‌های جنایتکار واپسین روز‌های زندگی خود را سپری می‌کنند.

