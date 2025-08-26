دستگیری زورگیر سابقهدار تلفن همراه در بویراحمد
فرمانده انتظامی بویراحمد از دستگیری سارق تلفن همراه و زورگیر سابقهدار در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: ماموران کلانتری۱۱ بازار در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و در پی وقوع سرقتهای متعدد در سطح شهرستان با انجام کارهای اطلاعاتی و استفاده از منابع و مخبرین و هماهنگی با مقام قضایی موبایل قاپ و زورگیر سابقه دار با هویت معلوم را در حین سرقت دستگیر کرده و به یگان دلالت دادند.
وی با یبان اینکه متهم در بازجوئیهای اولیه به ۴ فقره موبایلقاپی و زورگیری اعتراف کرد، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد تصریح کرد: پلیس همواره در جهت تامین امنیت جانی و مالی شهروندان قدم برمیدارد و با کسانی که بخواهند از وقوع این امر جلوگیری کنند بصورت جدی برخورد می کند.
وی بیان کرد: شهروندان محترم در صورت موارد مشکوک مشابه حتما موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ پلیس اطلاع رسانی کنند.