به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: ماموران کلانتری۱۱ بازار در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و در پی وقوع سرقت‌های متعدد در سطح شهرستان با انجام کارهای اطلاعاتی و استفاده از منابع و مخبرین و هماهنگی با مقام قضایی موبایل قاپ و زورگیر سابقه دار با هویت معلوم را در حین سرقت دستگیر کرده و به یگان دلالت دادند.

وی با یبان اینکه متهم در بازجوئی‌های اولیه به ۴ فقره موبایل‌قاپی و زورگیری اعتراف کرد، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد تصریح کرد: پلیس همواره در جهت تامین امنیت جانی و مالی شهروندان قدم برمی‌دارد و با کسانی که بخواهند از وقوع این امر جلوگیری کنند بصورت جدی برخورد می کند.