به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مجید آنجفی در مراسم افتتاح طرح‌های کشاورزی استان قزوین گفت: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۳۷ همت سرمایه گذاری شده است.

وی اعلام کرد که ۸۴ درصد بهای گندم کشاورزان پرداخت شده است؛ این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، که ۵۸ درصد بود، افزایش چشمگیری داشته است.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین تسویه بدهی‌های مربوط به بذر که انباشته سه ساله بوده را در دست اقدام دانست.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، با وجود تمام محدودیت‌ها، بر تلاش برای به‌روزرسانی بخش کشاورزی صحه گذاشت و اذعان داشت: با وجود بحران سرمایه‌گذاری، توانسته‌ایم سهم ایران در تجارت خارجی را حفظ کرده و بیشترین رشد را در این حوزه تجربه کنیم.

حریری مقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم با اشاره به چالش‌های موجود در تأمین آب از سد طالقان و تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، اعلام کرد که این مسائل به همراه کاهش نقدینگی، تأثیر منفی بر تولید مواد غذایی در سال جاری گذاشته است.

وی افزود: پیمانکاران بذر نیز با مشکلاتی در تأمین مواجه هستند و علی‌رغم ذخیره‌سازی کافی کود، تغییرات ناگهانی قیمت‌ها، تأمین مواد کودی را دشوار کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: تقاضا برای تراکتور بالاست، اما عرضه قطره‌چکانی و انحصاری آن، نیاز بهره‌برداران را برطرف نمی‌کند.

وی در خصوص کمباین‌ها نیز اظهار داشت: افزایش ناگهانی قیمت کمباین‌ها، شوک بزرگی به بهره‌برداران وارد کرده است.

احیای دشت قزوین و تأمین آب کشاورزی اولویت اصلی استان است

حق لطفی، معاون عمرانی استاندار قزوین، با اشاره به افتتاح ۵۷ طرح کشاورزی که به تولید و امنیت غذایی کمک می‌کند، ابراز نگرانی درباره وضعیت دشت قزوین کرد و اولویت اول استان را تأمین آب کشاورزی و شرب دانست.

وی با بیان اینکه دشت قزوین که نقش حیاتی در تأمین مواد غذایی کشور دارد، در سفر رهبری نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته بود، افزود: نگران از دست رفتن این دشت مهم هستیم و تمام ظرفیت‌های استان برای حل بحران آب، بسیج شده است.

معاون عمرانی استاندار قزوین، ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد در این خصوص، بر لزوم تسریع در اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و افزایش توسعه کشت‌های گلخانه‌ای تأکید کرد و خواستار ارائه تسهیلات حمایتی برای تشویق کشاورزان به سمت این رویکرد نوین شد.