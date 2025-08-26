مسابقات سپکتاکرا قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی با حضور تیمهای برتر از سراسر کشور در ساحل هچیرود چالوس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات سپکتاکرا قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی با حضور ۱۲ تیم برتر از ۱۱ استان در ساحل هچیرود چالوس برگزار شد. این رقابتها که در قالب جام شهدای اقتدار برگزار شد، با استقبال ورزشکاران و علاقهمندان به این رشته پرتحرک همراه بود.
سپکتاکرا، ورزشی تلفیقی از فوتبال و والیبال، با ویژگیهایی چون چابکی، مهارت و هیجان، در سالهای اخیر طرفداران خاص خود را در ایران پیدا کرده است. این مسابقات فرصتی برای شناسایی استعدادهای جدید و انتخاب ترکیب تیم ملی بود.
در دیدار پایانی، تیم شهدای تهران موفق شد با نتیجه ۲–۱ از سد شهرداری هچیرود عبور کند و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. تیمهای رها و رستاکرمانشاه نیز بهصورت مشترک روی سکوی سوم ایستادند.
این دوره از رقابتها با حاشیههایی نیز همراه بود؛ از جمله اعتراض برخی تیمها به داوری و حتی کنار کشیدن از ادامه رقابتها. با این حال، سطح فنی مسابقات بالا بود و انگیزه شرکتکنندگان برای حضور در تیم ملی چشمگیر بود.
در حاشیه این رقابتها، از پیراهن رسمی تیم ملی سپکتاکرا کشور نیز رونمایی شد؛ اقدامی که نشاندهنده جدیتر شدن مسیر حرفهای این رشته در ایران است.
ایوب رضوانی گزارش می دهد