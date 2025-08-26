فرمانده نیروی زمینی سپاه در بازدید از بیمارستان امام حسین (ع) مشهد، بر ضرورت استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقای خدمات درمانی تأکید کرد و گفت: «اعتماد مردم» سرمایه اصلی در حوزه پزشکی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سردار سرتیپ «محمد کرمی» فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌مناسبت روز پزشک از بیمارستان امام حسین (ع) نزسا در مشهد بازدید و بر نقش هوش مصنوعی در ارتقای خدمات درمانی و اهمیت اعتماد مردم به حوزه پزشکی تأکید کرد.

سردار کرمی در جریان این بازدید، فعالیت‌ها، خدمات و طرح‌های در حال اجرا و برنامه‌ریزی شده بیمارستان را مورد بررسی قرار داد و طرح‌های گسترده در زمینه کاربرد هوش مصنوعی در درمان، از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه فرمانده نیروی زمینی سپاه قرار گرفت.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در این بازدید «اعتماد مردم» را سرمایه اصلی در حوزه پزشکی دانست و اظهار داشت: این اعتماد شامل «اعتماد به نگاه» و «اعتماد به علم» در زمینه پزشکی می‌شود که برای پیشرفت و تعالی این بخش حیاتی است.

وی با اشاره به آمار بالای مصرف دارو در کشور و ضرورت کاهش مصرف خودسرانه، خاطرنشان کرد: استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند راهگشای این مشکل باشد و با رصد از راه دور و برخط بیماران، جمع‌آوری داده‌ها و شرح حال بیماران در قالب پرونده الکترونیک، امکان ایجاد «درمانگاه مجازی» فراهم خواهد شد و این به کاهش مصرف بی‌رویه دارو کمک شایانی می‌کند.

سردار کرمی در ادامه به طرح «تریاژ هوشمند بیمار» با کمک هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: این رویکرد به افزایش سرعت و دقت در تشخیص اولیه بیماری و ارجاع صحیح به متخصص مربوطه منجر خواهد شد و این اقدام را به‌ویژه در مأموریت‌های مردم‌سازی و محرومیت‌زدایی، یک کمک بزرگ و مؤثر خواند.

وی در پایان ضمن تقدیر از فعالیت‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته در بیمارستان امام حسین (ع) نیروی زمینی سپاه در مشهد تأکید کرد: این بیمارستان باید به‌عنوان یک الگو و نمونه نه‌تنها در سطح کشور، بلکه در منطقه غرب آسیا معرفی شود. این مهم تنها با توکل به خداوند متعال و تلاش مستمر در مسیر پیشبرد اهداف عالیه، میسر می‌شود.

سردار کرمی در پایان این بازدید از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه پزشکان و کادر درمان بیمارستان امام حسین (ع) نیروی زمینی سپاه قدردانی کرد.

بیمارستان امام حسین (ع) مشهد وابسته به مرکز بهداری شمال شرق نیروی زمینی سپاه است که در بحران‌هایی مثل سیل و زلزله خدمات بزرگی به هم‌وطنان ارائه کرده است.