عملیات اجرایی ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی چهارمحال و بختیاری با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این نیروگاه در زمینی به مساحت ۲۳ هکتار در شهرستان بروجن، در مجاورت شهرک صنعتی سفید، با ظرفیت تولید ۲۰ مگاوات احداث می‌شود.

مدیر کل محیط زیست استان گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد ریالی و با مشارکت بخش خصوصی کلید خورده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده به بهره‌برداری برسد.

کریمی افزود: با بهره‌برداری از این نیروگاه، برق مورد نیاز حدود ۴ هزار خانوار تأمین خواهد شد و گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و استفاده بهینه از منابع انرژی تجدیدپذیر در استان برداشته می‌شود.

این طرح علاوه بر تأمین انرژی پاک، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال‌زایی در منطقه ایجاد خواهد کرد و نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های انرژی استان ایفا می‌کند.