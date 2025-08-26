علیرضا قزوه در واکنش به اهانت زینب موسوی به فردوسی شعر تازه‌ای سرود.

علیرضا قزوه شاعر کشورمان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما، ضمن تقبیح گفته‌های زینب موسوی درباره فردوسی، سروده اش را در این باره بیان کرد.



اگر قصد جان تو رستم کند

سرت را به یک ضربه شلغم کند

برد گیو بسته تو را نزد طوس

کند گریه بر حال تو اشکبوس

چو تهمینه گیرد گلوی تو را

فرانک زند تیغ موی تو را

سپارد تو را دست گردآفرید

بدان سان که از خود شوی ناامید

زبانت شود مار اندر دهان

بگویی که گ... خورده‌ام الامان

سپس نوبت مار با اژدهاست

شود شیر در چینه دان تو ماست

بیاید سپس دیو مازندران

نماند ز تو جز یکی استخوان

تو را می‌خورد کرمک هفتواد

تو را کاش می‌شد که مادر نزاد

پس از این ببند آن دهان گشاد

که رحمت به فردوسی پاک باد...