اختتامیه سومین مسابقه سراسری عکاسی «امروز عاشورا» و راهیابی فیلم مستند کوتاه «چابک‌سوار»، به مرحله نیمه‌نهایی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه هانیانگ در کره جنوبی، از جمله خبر‌های مستند است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مارسل لوزینسکی، فیلمساز مستند برجسته‌ی لهستانی، درگذشت.

این فیلمساز، برای فیلم مستند کوتاه «۸۹ میلی‌متری از اروپا»، در سال ۱۹۹۵ نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار شده بود.

فیلم مستند کوتاه «چابک‌سوار» به کارگردانی هادی شریعتی، موفق به راهیابی به مرحله‌ نیمه‌نهایی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه هانیانگ در کره جنوبی شد.

اختتامیه‌ سومین مسابقه‌ سراسری عکاسی «امروز عاشورا»، چهارشنبه ۲۹ مرداد در استان گیلان برگزار شد.

فیلم مستند «قلعه‌ی خاموش» تولید شبکه‌ مستند و یکی از قسمت‌های مجموعه‌ خاطرات روستا، به کارگردانی حنیف شهپرراد و تهیه‌کنندگی فرهاد ورهرام، به نمایش درمی‌آید.

این فیلم مستند، امروز ساعت ۱۹، در نگارخانه‌ی سروناز در شهر شیراز، نمایش داده می شود.