پخش زنده
امروز: -
با حضور جمعی از مسئولان، خیران و اهالی منطقه، آئین خشتگذاری و آغاز عملیات ساخت دبستان ۱۵ کلاسه «شهید خداقلی» در منطقه ۴ برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این پروژه با مشارکت خانواده خوشقدم و دیگر خیرین نیکاندیش و همچنین همراهی اداره آموزش و پرورش منطقه، به منظور توسعه فضاهای آموزشی و ارتقاء سطح کیفی آموزش در مناطق کمبرخوردار کلید خورد.
در این مراسم که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، رئیس آموزش و پرورش منطقه، نمایندگان شورای شهر، مسئولان محلی و برخی از خانواده معظم شهدا همراه بود، بر نقش مؤثر خیرین در رشد و شکوفایی نظام تعلیم و تربیت تأکید شد.
رئیس آموزش و پرورش منطقه ۴ در این مراسم گفت: ساخت این دبستان گامی مهم در راستای تحقق عدالت آموزشی و فراهمسازی فرصتهای برابر برای دانشآموزان است.
کیوانلو افزود: قدردان خیرین عزیزی هستیم که با همت بلند خود، زمینهساز آیندهای روشن برای فرزندان این مرز و بوم میشوند.
در ادامه مدیرکل آموزشوپرورش شهر تهران ضمن قدردانی از تلاشهای خیرین مدرسه ساز گفت: تراکم دانش آموزی در مدارس شهر تهران حدود ۳۳ دانش آموز است درحالیکه این رقم در کل کشور ۲۶ دانش آموز است.
پارسا با بیان اینکه بیش از ۸۰۴ مدرسه داریم که نیازمند تخریب و بازسازی است، گفت: شرایط مدارس شهر تهران جزو محرومترین مدارس کشور است که باید نهضت مدرسه سازی با قدرت زیاد در شهر تهران ادامه پیدا کند.
مدرسه ۱۵ کلاسه شهید خداقلی با زیربنایی حدود ۲ هزار متر مربع و برخورداری از امکانات آموزشی استاندارد، در مدت زمان مشخصی احداث خواهد شد و پیشبینی میشود تا آغاز سال تحصیلی آینده آماده بهرهبرداری شود.