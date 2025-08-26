کشف یک تن و ۵۶۸ کیلوگرم مواد مخدر در لرستان
فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: در اجرای مرحله بیستم طرح «آرامش در شهر» بیش از یک هزار و ۵۶۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۱۲۴ خرده فروش و ۱۴ قاچاقچی طی هفته گذشته دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
فرمانده انتظامی استان لرستان در تشریح جزئیات مرحله بیستم طرح «آرامش در شهر» که با هدف برخورد قاطع با خردهفروشان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر در سراسر استان طی هفته گذشته به اجرا درآمد، اظهار داشت: در این عملیات گسترده و هوشمندانه ۱۲۴ نفر از خردهفروشان مواد مخدر و ۱۴ نفر از قاچاقچیان اصلی شناسایی و دستگیر، که از این افراد در مجموع یک هزار ۵۶۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف، که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی ارجاع داده شدند.
سردار محمدرضا هاشمیفر با تأکید بر اهمیت پاکسازی چهره شهر از آسیبهای اجتماعی، تصریح کرد: در اثنای این طرح، ۳۹۵ نفر از معتادان متجاهر در سطح استان جمعآوری که پس از انجام مراحل قانونی، جهت بهبود و بازگشت به زندگی سالم، تحویل کمپهای مجاز ترک اعتیاد شده که این اقدام، گامی مهم در راستای حفظ سلامت جامعه و بازگرداندن آرامش به خانوادههاست.
فرمانده انتظامی استان لرستان در پایان ضمن هشدار به سوداگران مرگ گفت: برخورد ما با کسانی که با جان و مال مردم بازی میکنند، قاطع و بیامان خواهد بود وهرگز اجازه نخواهیم داد که آرامش و امنیت مردم، فدای مطامع پلید شما شود و ما تا ریشهکن کردن کامل بساط سوداگری مرگ از استان، لحظهای از تلاش و مبارزه دست برنخواهیم داشت.