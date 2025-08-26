به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این بسته‌ها پیش از آغاز سال تحصیلی جدید در بین دانش‌آموزان تحت حمایت سراسراستان توزیع می‌شود.

محتوای این بسته‌های لوازم التحریر، متناسب با مقاطع تحصیلی مختلف ازابتدایی تا متوسطه و هنرستان‌ها باشد تا دانش‌آموزان بتوانند بدون دغدغه و با آمادگی کامل درکلاس‌های درس حاضر شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان با بیان اینکه تأمین این بسته‌ها از کمک‌های خیران صورت گرفته است، گفت: مردم نیکوکار استان هرساله یاریگر این نهاد در تأمین ملزومات تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند هستند.

هم‌اکنون بیش از ۲۵ هزار دانش‌آموز و دانشجو در استان تحت پوشش کمیته امداد هستند.