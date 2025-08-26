به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فاروق سلیمانی گفت: این پرنده شکاری پیش از این در حاشیه سد مهاباد گرفتار شده بود که توسط یکی از دوست‌داران حیات وحش به این اداره تحویل داده می‌شود.

وی اضافه کرد: این عقاب که به دلیل جراحت قادر به پرواز و ادامه زندگی در طبیعت نبود، تحت مراقبت و نگه‌داری قرار گرفته و پس از مداوا در یکی از زیستگاه‌های این شهرستان رهاسازی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: عقاب مارخوار از گونه‌های حمایت شده و بسیار کمیاب است، بگونه‌ای که تاکنون از این گونه پرنده شکاری در این شهرستان مشاهده نشده بود.

وی با قدردانی از اقدام دوستداران محیط زیست مهاباد، یادآور کرد: نگهداری عقاب‌ها بویژه گونه‌های نادر و حمایت شده، در محیط خانگی باعث می‌شود که این گونه نتواند به زندگی طبیعی خود ادامه داده و در نهایت بعد از مدتی پرنده تلف خواهد شد.