رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: یک بهله عقاب از گونه نادر «عقاب مارخوار» در این شهرستان مداوا و رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فاروق سلیمانی گفت: این پرنده شکاری پیش از این در حاشیه سد مهاباد گرفتار شده بود که توسط یکی از دوستداران حیات وحش به این اداره تحویل داده میشود.
وی اضافه کرد: این عقاب که به دلیل جراحت قادر به پرواز و ادامه زندگی در طبیعت نبود، تحت مراقبت و نگهداری قرار گرفته و پس از مداوا در یکی از زیستگاههای این شهرستان رهاسازی شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: عقاب مارخوار از گونههای حمایت شده و بسیار کمیاب است، بگونهای که تاکنون از این گونه پرنده شکاری در این شهرستان مشاهده نشده بود.
وی با قدردانی از اقدام دوستداران محیط زیست مهاباد، یادآور کرد: نگهداری عقابها بویژه گونههای نادر و حمایت شده، در محیط خانگی باعث میشود که این گونه نتواند به زندگی طبیعی خود ادامه داده و در نهایت بعد از مدتی پرنده تلف خواهد شد.