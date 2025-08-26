به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در دیدار با اعضای کانون داوران حرفه‌ای استان خوزستان، اظهار کرد: یکی از الزامات مهّم توسعه حل و فصل اختلافات، از طریق نهاد داوری است که با فرهنگ‌سازی می‌توان بسیاری از پرونده‌های حقوقی را با این روش مختومه و به سرانجام رساند.

وی افزود: نهاد داوری که یک نهاد با سابقه، قانونی و ریشهدار در متون قانونی است، باید با هدف رضایتمندی مردم، از همه ابزار‌های قانونی آن استفاده تا موجبات کاهش آمار پرونده‌های حقوقی را در سطح استان فراهم آورد.

دهقانی ادامه داد: دستگاه قضائی با تدابیر ارزنده خود در اعتبار بخشی هر چه بیشتر به رأی داوری و آموزش داوران حرفه‌ای و افزایش آگاهی بخشی به مردم برای مراجعه به نهاد داوری، اقدامات مؤثری انجام داده که در ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه تأثیر گذار بوده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: دست اندرکاران نهاد داوری باید با فعالیت‌های خود زمینه خدمت بیشتر به مردم، ایجاد رضایتمندی، تکریم مراجعان و سرعت، دقت در رسیدگی‌ها را فراهم کنند و موجبات افزایش اعتماد عمومی را به نهاد داوری فراهم آورند.

وی می‌گوید: استفاده از داوران تخصّصی دارای صلاحیت می‌تواند رسالت داوری را محقق کند و به تسریع در حل اختلافات، کاهش تشریفات و ایجاد رضایتمندی به مردم کمک کند.