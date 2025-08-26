به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی گفت: در این مدت، ۱۴۴ هزار و ۸۳ نفر از طریق فرودگاه، ۲۳۳ هزار و ۲۷۹ نفر از طریق راه‌آهن، ۵۴۳ هزار و ۵۱۷ نفر با وسایل حمل و نقل جاده‌ای، چهار میلیون و ۹۷۸ هزار و ۷۸۱ نفر با وسایل شخصی و ۶۳۶ هزار و ۱۴۰ نفر هم به صورت پیاده به مشهد مشرف شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی عسگری درباره وضعیت اسکان زائران افزود: ضریب اشغال واحد‌های اقامتی رسمی، موقت و اضطراری در استان از ۲۳ مرداد تا پایان صفر، معادل ۶۷ درصد و در مشهد ۷۳ درصد بوده و تعداد اقامت در منازل و پویش‌های مردمی (اقامت رایگان) نیز ۲۶۰ هزار و ۴۴۵ نفر شب ثبت شده است.

او درباره آمار بازدید از تأسیسات گردشگری هم گفت: در این مدت، ۸۷۲ مورد بازدید از هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان‌پذیرها، خانه‌های مسافری و ۱۲۰ دفتر خدمات مسافرتی انجام و به ۷۲ شکایت رسیدگی شده است.