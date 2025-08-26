سوم شهریور به مناسبت گرامیداشت شهدای ۱۳۲۰ به نام «روز بیله‌سوار» نامگذاری شده است. به همین مناسبت مراسمی در پاسداشت این شهدای والامقام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل شهر مرزی بیله‌سوار یکی از نقاط مرزی ایران زمین است که در سوم شهریور سال ۱۳۲۰ مورد تجاوز ارتش شوروی سابق زمان جنگ جهانی دوم قرار گرفت، مرزبانان غیور در این شهرستان تا آخرین نفر در مقابل دشمن پایداری کردند، با این وجود به دلیل تعداد بیشتر سربازان دشمن این مرزداران به شکل ناجوانمردانه‌ای به شهادت رسیدند.

در آن زمان ۶۰ سرباز گمنام در یک گور دسته‌جمعی به خاک سپرده شدند و از آن تاریخ این محل مورد احترام اهالی بیله سوار قرار گرفت طوری که مطالبات مردم و پیگیری مسئولان سرانجام در سال ۹۴ به ثبت روز سوم شهریور به نام روز بیله‌سوار مغان در تقویم استان منتهی شد و در این روز، طی آیین‌هایی وقایع و صحنه‌های ایستادگی مردم مرزدار این خطه در مقابل متجاوزان خارجی بازگو می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در این باره گفت: رشادت و حماسه‌آفرینی شهدای مرزدار سوم شهریور سال ۱۳۲۰ بیله‌سوار مغان باید در کتب درسی گنجانده شود، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی درباره رشادت و ایثار شهدای سوم شهریور بیله‌سوار غفلت و کم‌کاری شده بود، اما نظام جمهوری اسلامی فریضه گرامیداشت یاد و خاطره شهدا را احیا کرد و ما همیشه به مرزداران و مرزبانان خود افتخار می‌کنیم.

آیت الله سیدحسن عاملی افزود: حماسه‌هایی که توسط سربازان گمنام ایران در بیله‌سوار، خداآفرین و جلفا رقم خورده است باید در کتاب‌های درسی گنجانده شود تا برای آیندگان و نسل امروز سرمشق شده و این مرزداری‌ها و ایثار‌ها جادودانه شود.

مزار شهدای گمنام سوم شهریور ۱۳۲۰ در جوار مدرسه قدیمی امام خمینی (ره) بیله‌سوار به شهدایی که در حمله قشون روس به شهادت رسیدند مربوط بوده و نماد مقاومت دلاور مردان این مرز و بوم در برابر بیگانگان است.