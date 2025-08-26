پخش زنده
اتحاد و وحدت مردم و مسئولان سپر پولادین کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امامجمعه کاشان در شورای فرهنگ عمومی شهرستان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حفظ اتحاد ملی، گفت: وظیفه همگان است تا از آن چه سبب ایجاد شکاف و تفرقه در شهرستان میشود پرهیز کنند.
حجت الاسلام و المسلمین سید سعید حسینی، شتاب لازم در پیشرفت دانش و فناوری را دومین دستور رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و خواستار تمرکز شورای فرهنگ عمومی شهرستان بر تبیین سخنرانیها و پیامهای رهبر انقلاب شد.
عضو خبرگان رهبری همچنین حفظ عزت و آبروی کشور و ملت را سومین دستور رهبری بیان کرد و افزود: مخاطب این دستور گویندگان، اهل قلم، صدا و سیما، خبرنگاران و مبلغان هستند تا مراقب باشند عزت کشور خدشهدار نشود.
وی مجهز کردن روزافزون کشور با ابزارهای حراست از امنیت و استقلال ملی را چهارمین دستور رهبری اعلام کرد و نیروی انتظامی، بسیج، سپاه پاسداران، ارتش و نیروهای اطلاعاتی را مخاطب این بخش دانست.
وی جدیت و پیگیری و بهنتیجهرساندن کارهای کشور را پنجمین دستور رهبری برشمردو گفت: مخاطب این دستور رئیسجمهور و دستگاههای اجرایی، استانداران و فرمانداران هستند.