به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس امور توزیع نیروی برق شهرستان عباس‌آباد در حاشیه مراسم افتتاح پروژه اصلاح، بهینه‌سازی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق روستای هردوآبرود بخش مرکزی عباس‌آباد، گفت: شاهد افتتاح پروژه‌ای مهم در حوزه برق‌رسانی روستای هردوآبرود هستیم در قالب این طرح، یک دستگاه ترانسفورماتور ۵۰ کیلوولت‌آمپر نصب و حدود ۴۵۰ متر از شبکه فشار ضعیف روستا به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

سعیدی افزود: همچنین دو کیلومتر اصلاح و بهسازی شبکه در کوچه‌ها و معابر انجام شد.

وی تصریح کرد: برای اجرای این پروژه (بیش از دو میلیارد تومان اعتبار) هزینه شده که با همکاری شرکت توزیع نیروی برق و دهیاری تامین شد.

رئیس امور توزیع برق عباس‌آباد افزود: با اجرای این پروژه، ضعف ولتاژ برق در منطقه به طور کامل برطرف شد، سرقت سیم به حداقل رسید مبلمان روستا بهبود پیدا کرد و همچنین با جمع‌آوری تیر‌های چوبی فرسوده و جایگزینی تیر‌های جدید ایمنی شبکه افزایش یافت.