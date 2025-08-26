پخش زنده
توزیع ۱۸ هزار دز واکسن آنفلوانزا در آذربایجانغربی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست اداره فنی و نظارت بر داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی گفت: توزیع ۱۸ هزار دز واکسن آنفلوانزا در شهرستانهای مختلف استان آغاز شده و شهروندان میتوانند از طریق داروخانهها این واکسن را تهیه کنند.
احسان تیموری راد افزود: توصیه ما این است که سالمندان، بیماران دارای بیماریهای زمینهای، زنان باردار و کودکان اقدام به دریافت واکسن کنند.
تیموری راد اظهارکرد: برای جلوگیری از شیوع بیماریهای عفونی، تزریق واکسن توصیه میشود که البته باید با مشورت پزشک و دکتر داروساز برای کودکان بالای ۶ ماه تا سالمندان صورت گیرد.
وی گفت: اگر فردی دچار بیماریهای تبدار یا عفونی باشد، باید تا بهبودی کامل، برای دریافت واکسن صبر کند.
تیموری راد افزود: با توجه به سیاستهای سازمان غذا و دارو و همچنین بازگشت زائران از کربلا، توزیع این واکسن نسبت به سالهای گذشته سریعتر انجام شده و خوشبختانه هیچگونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
سرپرست اداره فنی و نظارت بر داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی، با بیان اینکه بهترین زمان برای تزریق این واکسن از پانزدهم شهریور تا اوایل آبان است، اضافه کرد: قیمت این دارو درحال حاضر ۹۱۷ هزار تومان بوده که در صورت مشاهده هرگونه تخلفات احتمالی از قبیل فروش با قیمت بالا و یا عرضه دارو در خارج از داروخانه، شهروندان مراتب را با سامانه تلفنی ۱۹۰ اعلام کنند.