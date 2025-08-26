پخش زنده
به مناسبت هفته دولت، ۵۵ واحد مسکونی به افراد مددجو در شهرستان گتوند اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار شهرستان گتوند گفت: یکی از اولویتهای مهم دولت در این شهرستان رفع مشکلات مسکن بهویژه برای اقشار کمبرخوردار است، در همین راستا، در سال ۱۴۰۴ عملیات ساخت ۲۰ واحد مسکن ویژه محرومین با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی آغاز گردید که برای اجرای این طرح اعتباری معادل ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تخصیص یافته است.
آقایی افزود: در راستای حمایت از خانوادههای تحت پوشش بهزیستی، با پیگیریهای انجام شده و تخصیص منابع لازم، مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در اختیار ۳۵ خانواده نیازمند قرار گرفته است تا بتوانند نسبت به احداث و تأمین مسکن خود اقدام کنند.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، تأکید کرد: خدمت صادقانه به مردم وظیفهای الهی و افتخاری بزرگ برای مسئولان است و امیدواریم با همراهی همه دستگاهها و نهادها بتوانیم گامهای مؤثرتری در جهت عمران، آبادانی و کاهش مشکلات مردم شهرستان گتوند برداریم.