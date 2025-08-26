پخش زنده
مراسم تشییع پیکر رضا سوختهسرایی، سنگینوزن پرافتخار کشتی ایران، در فدراسیون کشتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مراسم تشییع رضا سوختهسرایی، پیشکسوت کشتی ایران و دارنده دو مدال نقره جهان و سه طلا و یک نقره بازیهای آسیایی و صاحب بازوبند پهلوانی ایران، با حضور خانواده آن مرحوم و جامعه کشتی و ورزش ایران در فدراسیون کشتی برگزار شد.
در این مراسم، چهرههایی همچون منصور برزگر، ابراهیم جوادی، علیرضا لرستانی، محسن فرهوشی، عباس نمازیان، اللهمراد زرینی، ناصر ملکی، محمدابراهیم سیفپور، علیاکبر حیدری، علی و تقی اکبرنژاد، یعقوب نجفی جویباری، احمد شایسته، قاسم علیعسگری، ابراهیم مهربان، حمید یاری، حسین تورانیان، علیاکبر جیرسرایی، علی دقتپور، حسن حمیدی، صادق گودرزی، محمد محمودی، اکبر فیضآسا، مهرعلی بارانچشمه و غلامرضا شعبانیبهار حضور داشتند.
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی، به دلیل سفر کاری به مازندران در این مراسم حضور نداشت.
پیکر مرحوم رضا سوختهسرایی در قطعه نامآوران بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.