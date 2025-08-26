در چهار ماه نخست سال، ۷۵ میلیارد تومان از درآمد‌های مالیاتی در خراسان جنوبی به سلامت جامعه اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، مبلغ ۷۵ میلیارد و صد میلیون تومان از درآمد‌های مالیاتی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافت تا در خراسان جنوبی صرف ارتقای خدمات سلامت شود.

کریمدادی افزود: از ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تا پایان تیر ۱۴۰۴، ۲۵۸ میلیارد و ۶۶۹ میلیون و ۱۹۳ هزار تومان از محل درآمدهای مالیاتی، صرف سلامت جامعه شده است.