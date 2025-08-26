پخش زنده
فرماندار ملایر گفت: در حال حاضر ۳۱ طرح نیروگاه خورشیدی در این شهرستان در دست اجراست که ۲۲۸ مگاوات برق تولید خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدرسول حسینی افزود: ملایر یکی از شهرستانهای برتر در حوزه اجرای نیروگاههای خورشیدی در استان است.
او تأکید کرد: با اجرای این طرح ها، کمتر از یکسال آینده ۱۲۰ مگاوات برق در این شهرستان تولید و بالای ۵۰ درصد از نیازمندی ملایر در حوزه برق مرتفع خواهد شد.
فرماندار ملایر، انرژی خورشیدی را جایگزینی مناسب برای تامین برق چه در بخش خصوصی و جه دولتی دانست و تصریح کرد: با توجه به وجود فروشگاهها و کارگاههای صنعت مبلمان منبت، واحدهای فروسیلیس، واحدهای تولیدی و صنعتی بسیار، کارخانجات کشمش و ذوب آهن، به دنبال اجرای این پروژهها در شهرستان هستیم.
حسینی با اشاره به افتتاح طرحهای مختلف همزمان با هفته دولت، گفت: ۲۹۳ پروژه عمرانی، اقتصادی و خدماتی با اعتباری بیش از ۱۰ هزار و ۸۲۴ میلیارد ریال در این شهرستان آماده بهرهبرداری و کلنگزنی است.
او تأکید کرد: از این تعداد، ۲۸۹ طرح با اعتبار ۹ هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال افتتاح و چهار طرح دیگر با اعتبار یکهزار و ۶۳۰ میلیارد ریال کلنگزنی خواهد شد.