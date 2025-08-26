دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، تنوع و تعدد مراکز فرهنگی، هنری و دینی را به عنوان یکی از موانع اصلی در مسیر احیای کارکرد‌های واقعی مساجد مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور تنوع و تعدد مراکز فرهنگی، هنری و دینی را به عنوان یکی از موانع اصلی در مسیر احیای کارکرد‌های واقعی مساجد مطرح کرد.

وی افزود: در آغاز انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، مساجد نه تنها محلی برای عبادت، بلکه پایگاهی برای فعالیت‌های عقیدتی، سیاسی، نظامی، ورزشی و حتی اجتماعی (مانند ازدواج) بودند.

آشنا تاکید کرد که عمده فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مصوبات شورای فرهنگ عمومی، متکی بر ظرفیت‌های مسجدی است. ایشان افزودند که کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، با محوریت امام جماعت و جوانان مسجد، در حوزه‌های هنری و دینی فعالیت گسترده‌ای دارند.

وی به ویژه به مصوبه شورای فرهنگ عمومی در زمینه ارتقای دینداری نوجوانان اشاره کرد که در مساجد و سایر نهاد‌های دینی پیگیری می‌شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی، «فرهنگ شهروندی»، «ارتقای دینداری نوجوانان» و «سرمایه اجتماعی» را سه محور اصلی فعالیت‌های کنونی این شورا برشمرد و مسجد را در کنار مدرسه، دانشگاه و سرای محله، از محوری‌ترین مکان‌ها برای تحقق این اهداف دانست.

آشنا با اشاره به برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای احیای کارکرد‌های اجتماعی مسجد، بیان کرد که تاکید بر محوری کردن جوانان و نوجوانان در مساجد و واگذاری امور به آنان، به منظور تبدیل مساجد به پایگاه‌هایی جامع برای همه امور است.

وی در تبیین دلایل افت کارکرد‌های واقعی مساجد، علاوه بر تنوع مراکز فرهنگی، به عدم ارائه فعالیت‌های جذاب برای نسل جوان و همچنین رویکرد‌های برخی هیئت امنای مساجد که ممکن است مانع حضور فعال جوانان شود، اشاره کرد.

آشنا اظهار داشت که ذائقه‌ی جوان امروز متفاوت از گذشته است و نیاز به توجه و برنامه‌ریزی متناسب دارد.