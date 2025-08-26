پخش زنده
امروز: -
یادواره شهیدان رجایی و باهنر، رئیسی، امیر عبدالهیان، شهدای حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی و ۶۳ شهید گرانقدر کارمندان استان قزوین برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، استاندار در این مراسم به اثرگذاری خدمات شهید رجایی در تاریخ ایران اشاره کرد و گفت: مهم نیست چه مدت خدمت میکنیم، مهم اثر خدمتی است که در تاریخ ماندگار میشود. دولت سیزدهم نیز با وفاق و همدلی بر همان اساس پا به این میدان گذاشته است.
وی با اشاره به اهمیت وحدت و همدلی در شرایط کنونی، اظهار داشت: در شرایط تاریخی و بینالمللی حساسی قرار داریم و هر وقت کنار هم بودهایم، پیروز شدهایم. نباید اجازه دهیم سپر اتحاد ملت خدشهدار شود.
استاندار قزوین به اقتدار موشکی ایران در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی یک کشور شیشهای و غیرقابل دفاع است و موشکهای ما به نقاط استراتژیک آن رسیده است.
استاندار مهمترین مسائل استان را روی میز کار دانست و با اشاره به جایگاه صنعتی و تأثیرگذار قزوین در اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور، از توجه جدی به ظرفیت گردشگری استان خبر داد و گفت: مجوز دو هتل ۵ ستاره صادر شده است.
وی با بیان اینکه استان در حوزههای اجتماعی و فرهنگی ضعیف است و سرانه سینما و سالن نمایش پایینی دارد، از برنامهریزی برای ارتقای این شاخصها خبر داد.
استاندار قزوین با اشاره به رویکرد دولت در توجه جدی به درمان و کمبود تخت و تجهیزات بیمارستانی در استان، گفت: تلاش میکنیم بیمارستانها تکمیل شود و با اتمام بیمارستان هزار تختخوابی، سرانه تخت در استان افزایش مییابد.
وی همچنین به ناترازی انرژی در آب و برق اشاره کرد و گفت: پروژه انتقال آب از سد طالقان در مراحل پایانی است و تخصیص آب شرب ۱۰۰ درصد است و تا چند هفته آینده قرارداد نهایی و وارد فاز اجرایی میشود.
استاندار قزوین در پایان از بهرهبرداری از ۳۸۲ پروژه با اعتبار ۱۶.۲ همت و اشتغال ۴ هزار نفر در هفته دولت خبر داد و نقش رسانهها و افکار عمومی را در پیشبرد اهداف استان بسیار مهم دانست.
سردار رفیعی آتانی، فرمانده سپاه استان هم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: شهیدان، اقتدار جنگ ۱۲ روزه را به نمایش گذاشتند و ملت ما در مسیر ایستادگی، تمامشدنی نیست.
وی با اشاره به شهیدان دولت و ۶۳ شهید کارمند استان در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: رئیسجمهور شهید رجایی، از خطه قزوین بودند و سلوک ایشان در دوران خدمت، سرمشق اخلاق و فخر ماست.
سردار آتانی، مردمداری را ویژگی بارز شهیدان رجایی و باهنر دانست و بیان کرد: دولت سیزدهم با شعار وفاق، پرچم رجایی را به دست گرفته است که این یعنی ادامه راه و عمل مقدس آنان.
وی افزود: هر دو شهید، ظلم و زور را نمیپذیرفتند و سرزمین رجایی، سند حقانیت مردم ایران در برابر استکبار است.
فرمانده سپاه استان، با اشاره به جنایات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، افزود: ما ایستادهایم به سبک رجایی و ادامه میدهیم با سبک رئیسی، و ندای کودکان غزه را با شهادت شهید قاسمی سر میدهیم.
منصوری، رئیس بسیج ادارات و کارمندان هم با اشاره به آغاز خدمترسانی گروههای جهادی تخصصی به مناطق کمبرخوردار، بر اهمیت این اقدام در راستای اهداف جهادی تأکید کرد.