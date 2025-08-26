در مراسمی با حضور معاون توسعه مدیریت حقوق و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور , سفیدی به عنوان مدیر کل جدید اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل معرفی و از خدمات قاسم پور مدیر کل قبلی این اداره کل قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل معاون حقوقی و امورمجلس سازمان محیط زیست گفت: تصمیمات و فعالیت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست باید بتواند با بهبود شرایط محیط زیست وضعیت کیفی زندگی آحاد مختلف مردم را ارتقاء دهد.

امید حاجتی در مراسم معارفه مدیر کل جدید حفاظت محیط زیست استان اردبیل در سالن بصیرت دانشگاه محقق اردبیلی افزود: در حوزه محیط زیست مدیران و کارشناسان این عرصه باید بتوانند تعادل را بین پاسخگویی به نیاز‌های توسعه و حفاظت از محیط زیست ایجاد کنند.

وی به عواقب تصمیمات تک بعدی در یکی از مناطق زاگرس نشین اشاره کرد و گفت: در منطقه‌ای به دلیل نگرانی از آسیب به درختان بلوط با بهره برداری از یک معدن موافقت نشد که نتیجه این تصمیم آن بود که روستاییان اطراف به دلیل بیکاری همگی به قطع درختان بلوط و فروش زغال روی آوردند.

معاون حقوقی و امورمجلس سازمان محیط زیست افزود: در بعضی از مواقع به علت تصمیمات مقطعی و غیرکارشناسی، برای جلوگیری از یک آسیب، ناخواسته باعث بروز آسیبی به مراتب بزرگ‌تر می‌شویم.

وی همچنین با تاکید براینکه باید به نارضایتی‌های اجتماعی توجه داشت افزود: وقتی یک روستا به طور کامل در یک منطقه حفاظت شده قرار می‌گیرد نمی‌توان با رویکرد غیرقابل انعطاف مانع هرگونه توسعه در آن شد که این رویکرد‌ها می‌تواند به نارضایتی و آسیب‌های بیشتر منجر شود.

حاجتی گفت: راهکار اصلی در برنامه ریزی بلند مدت و مبتنی بر آمایش سرزمین می‌باشد که در این راستا باید از تصمیمات مقطعی و محلی که منجر به بحران‌های بزرگ‌تر می‌شوند پرهیز کنیم.

وی با اشاره به معضل صنایع آب بر در مناطق کویری اشاره کرد و افزود: امروز انتقال آب بین حوضه‌ای به یک معضل میان چند استان تبدیل شده که چاره‌ای نداریم جزاینکه در میان مدت، برای انتقال صنایع آب به سواحل جنوبی برنامه ریزی کنیم.

وی با با بیان اینکه در حوزه کشاورزی الگوی کشت را متناسب با منابع آبی باید تغییر دهیم گفت: برای نیاز به محصول کشاورزی نباید منابع آب و خاک کشور را محدود یا نابود کنیم بلکه در زمینه کشت محصولات استراتژیک باید به صورت فراسرزمینی مثل سایر کشور‌ها عمل کنیم.

معاون حقوقی و امورمجلس سازمان محیط زیست مسائلی، چون مدیریت پسماند، بحث فاضلاب و آلودگی ناشی از سوخت‌های غیراستاندارد را جزو معضلات مشترک در تمام کشور دانست و بیان داشت: عدم وجود سیستم دفع بهداشتی فاضلاب در برخی مناطق، آسیب‌های شدیدی به رودخانه‌ها وارد می‌کند و یا در استان‌های شمالی، مدیریت پسماند به یک دغدغه اصلی برای مدیران تبدیل شده است.

حاجتی ایجاد توازن میان دو مقوله توسعه و حفاظت را از سیاست‌های سازمان ذکر کرد و افزود: کار کردن در حوزه محیط زیست بسیار حساس و سخت است و مدیران و کارشناسان این عرصه باید هنرمند باشند، چرا که باید تعادل را بین پاسخگویی به نیاز‌های توسعه و حفاظت از محیط زیست ایجاد کنند.

در این مراسم از خدمات حسن قاسم‌پور تجلیل و کیومرث سفیدی به عنوان مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان اردبیل معرفی شد.