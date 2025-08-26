

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رضا سوخته‌سرایی دارنده ۲ مدال نقره جهان و سه طلا و یک نقره بازی‌های آسیایی نیز روز گذشته درگذشت تا کشتی ایران در فاصله دو روز ۲ نفر از بزرگان و نام‌آوران خود را از دست بدهد.

در مراسم تشییع پیکر پهلوان سوخته‌سرایی، منصور برزگر، علی‌اکبر حیدری، ابراهیم جوادی، قاسم علی عسکری، ابراهیم مهربان دبیر فدراسیون کشتی، محمدابرهیم سیف‌پور، محسن فرح‌وشی، الله‌مراد زرینی، عباس نمازیان، تقی اکبرنژاد، علی اکبرنژاد، حسن حمیدی، صادق گودرزی، سردار مهرعلی باران چشمه رئیس سابق فدراسیون زورخانه‌ای، علی‌اکبر جیرسرایی رئیس کمیته پیشکسوتان و حمید یاری رئیس سازمان لیگ و جمعی از همدوره‌های زنده‌یاد سوخته‌سرایی حضور داشتند.

پیکر پهلوان سوخته‌سرایی بعد از تشییع از کنار مقبره مطهر شهید گمنام در فدراسیون کشتی، در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.