به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: دوره‌های هوش مصنوعی، پردازش ابری و اینترنت اشیا به‌عنوان اولویت‌های تقاضامحور در استان در حال برگزاری است.

حسن کامرانی‌فرد افزود: در میان ۱۹ گروه هدف، برخی دوره‌ها بیشترین اقبال را دارند، در بخش برادران، تعمیر خودرو، جوشکاری، برقکار ساختمان، تعمیر لوازم خانگی و تعمیر تلفن همراه و در بخش خواهران، دوخت سرویس آشپزخانه، ساخت وسایل تزئینی با رزین، مانتودوزی، عکاسی دیجیتال و شیرینی‌پزی بیشترین استقبال را داشته‌اند.

وی با اشاره به سیاست‌های مهارت آموزی استان گفت: تقاضامحوری، تنظیم‌گری و مشارکت‌جویی سه اصل در مسیر مهارت‌آموزی است که تلاش داریم با اجرای دوره‌های کاربردی، پاسخگوی نیاز بازار و علاقمندان باشیم.