مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و ششصد و نود و هشتمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم حسین صادقی ۳۹ ساله ساکن نیشابورمعرفی شده از بیمارستان حکیم نیشابور پس از تایید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه مشهد زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.