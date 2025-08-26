نجات ۵ زندگی با عمل اهدای عضو در مشهد
اهدای اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در مشهد به پنج بیمار نیازمند عضو، حیات دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و ششصد و نود و هشتمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم حسین صادقی ۳۹ ساله ساکن نیشابورمعرفی شده از بیمارستان حکیم نیشابور پس از تایید مرگ مغزی و کسب رضایت خانوادهاش، در بیمارستان منتصریه مشهد زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد این بیمار مرگ مغزی برای پیوند به یک بیمار بدحال نیازمند دریافت کبد در بیمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد.
وی گفت: قرنیههای زنده یاد صادقی نیز برای پیوند به بانک چشم این دانشگاه و قسمتی از پوست وی برای پیوند به ۲ بیمار بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.
واحد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که شمالشرق کشور را زیر پوشش دارد، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است