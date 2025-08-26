پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره فرهنگ و ترافیک پلیس راهور استان قزوین از کاهش ۲۲ درصدی تصادفات فوتی در پنج ماهه گذشته سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ حدادی در دومین دوره آموزشی توجیهی اصلاح رفتارهای ترافیکی رانندگان پرخطر با بیان اینکه ۸۰ درصد علل تصادفات رانندگی به عامل انسانی و رانندگی پرخطر بازمیگردد، اظهار داشت: با اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگسازی، شاهد کاهش چشمگیر تصادفات فوتی در استان هستیم.
وی عدم مهارت در کنترل وسیله نقلیه و عدم توجه به جلو را از مهمترین علل تصادفات جادهای برشمرد و تأکید کرد: اصلاح رفتار ترافیکی، مهمترین عامل در کاهش تصادفات جادهای است و همه باید در این زمینه مسئولانه عمل کنیم.
رئیس اداره فرهنگ و ترافیک پلیس راهور استان، از والدین خواست تا با نظارت بر عملکرد فرزندان خود در بحث رانندگی، به ارتقای ایمنی جادهها کمک کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل استان قزوین هم گفت: تجزیه و تحلیل ما بر شخصیت رانندگان پر خطر باشد.
علی فولیان افزود: هدف از برگزاری چنین برنامهای پیشگیری از جرایم و تخلفات مختلف رانندگی است.
وی اضافه کرد: حفظ جان انسانها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل استان اظهارداشت: بسیاری از پروندههای قضایی ما را حوادث جادهای تشکیل میدهد.
فولیان همچنین تاکید کرد: رویکرد ما اولویت بخشیدن به آموزش و فرهنگ سازی است.