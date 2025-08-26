پخش زنده
برنامههای «رنجها ونبردها»، با روایتی از ایستادگی «جمیله بوپاشا»، «روستا دوستا»، با معرفی روستای لائین و «صبح صبا»، با گرامیداشت روز داروسازی، از شبکههای رادیویی فرهنگ و صبا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «رنجها و نبردها»، به روایت جهاد و مقاومت «جمیله بوپاشا»، دختر مبارز الجزایری می پردازد.
رادیو فرهنگ در برنامه «رنجها و نبردها»، شنوندگان خود را به سفری عمیق در دل تاریخ مقاومت الجزایر میبرد. محور اصلی برنامه، معرفی و خوانش بخشهایی از کتابی به همین نام است که سیمون دوبووار و ژیزل حلیمی درباره زندگی پرفراز و نشیب جمیله بوپاشا نوشته اند و به همت منصور تاراجی و حسن پویان به فارسی برگردانده شده است.
جمیله بوپاشا (متولد ۱۹۳۸)، عضو کلیدی جبهه آزادیبخش الجزایر بود که در راه استقلال کشورش از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. او در سال ۱۹۶۰، در حالی که فقط ۲۳ سال داشت، توسط نظامیان فرانسوی دستگیر و در زندانهای فرانسه تحت وحشیانهترین شکنجهها قرار گرفت.
اراده آهنین جمیله بوپاشا، نمادی از ایستادگی یک ملت شد. جمله معروف او در زندان فرانسویها، الهامبخش بسیاری بود: «هنگامی که خلق اراده زندگی میکند سرنوشت باید به او بگوید چشم. شبهای تاریک باید رخت بربندد و زنجیرها باید از هم بگسلد.»
پس از قرارداد اوویان در سال ۱۹۶۲ و پایان ۱۳۰ سال استعمار فرانسه، الجزایر استقلال خود را بازیافت و جمیله بوپاشا که ابتدا به اعدام محکوم شده بود، سرانجام آزاد شد. تأثیرگذاری این زن مبارز به حدی بود که هنرمندانی، چون پیکاسو تصویری از او کشیدند، روبرتو ماتآ اثر «دردهای جمیله» را به او تقدیم کرد و لویجی نونو آهنگ «زندگی و عشق» را برایش سرود.
این برنامه به تهیهکنندگی فاطمه محمدیانفر، از امروز هر شب ساعت ۲۳:۴۵ روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز وایام ۵۸۵ کیلوهرتز از رادیو فرهنگ پخش می شود.
برنامه «روستا دوستا»، امروز با هدف معرفی جاذبههای گردشگری روستای لائین، واقع در کلات نادری، پخش می شود. این روستا که به عنوان «بهشت گمشده در دل هزار مسجد» شناخته میشود، با طبیعت بکر و رودخانههای پرآب خود، مقصدی جذاب برای طبیعتگردان و علاقهمندان به فرهنگ روستایی است
این روستا که در منطقه کلات نادری در خراسان رضوی واقع شده، به دلیل طبیعت بکر و آب و هوای مطبوعش، لقب «نگین هزار مسجد» را به خود اختصاص داده است.
روستای لائین دارای رودخانهای پرآب است که مزارع و باغات اطراف را از نعمت خود بهرهمند میکند و به عنوان یکی از جاهای دیدنی کلات نادری مشهد شناخته میشود. در این برنامه، شنوندگان با جاذبههای طبیعی و فرهنگی این روستا آشنا خواهند شد و از زیباییهای آن لذت خواهند برد.
همچنین، شرکتکنندگان در «روستا دوستا» با چالشها و سوالاتی مرتبط با جاذبههای گردشگری و فرهنگی روستای لائین روبهرو میشوند تا تجربهای شنیداری غنی و دلنشین داشته باشند.
برنامه «روستا دوستا»، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵، به تهیهکنندگی نازنین حاج سیف الله و با اجرای مهدی پر از رادیو صبا پخش میشود.
برنامه «صبح صبا»، چهارشنبه ۶ شهریور به مناسبت «روز داروسازی» با موضوع «دارو» همراه مخاطبان میشود و به بررسی داروهای پرمصرف و تأثیر آنها بر زندگی روزمره میپردازد.
این برنامه به عنوان یکی از برنامههای محبوب صبحگاهی، فرصتی را برای شنوندگان فراهم میآورد تا درباره تجربیات خود در مصرف داروها و تأثیر آنها بر زندگیشان گفتوگو کنند.
در این قسمت از برنامه، سوالی طنزآمیز برای مخاطبان مطرح میشود: «چه داروییهایی را بیشتر از همه مصرف کردهاید؟ دوای درد بیدرمان کدام است؟» این سوال به شنوندگان این امکان را میدهد که با نگاهی طنز به تجربیات خود در زمینه مصرف داروها بپردازند و نظرات جالبی را به اشتراک بگذارند.
برنامه «صبح صبا» با نگاهی تعاملی و از طریق گفتوگو با مخاطبان، به بررسی تجربیات و نظرات آنها در زمینه مصرف دارو و چالشهای موجود در این حوزه میپردازد. شنوندگان میتوانند با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۱۰۵۵، پاسخهای خود را به این سوال و تجربیاتشان در زمینه داروها به اشتراک بگذارند.
برنامه «صبح صبا» به تهیهکنندگی مهدی مجنونی و با اجرای امیر اکبری و مریم خادمپور، هر روز ساعت ۶ صبح تقدیم مخاطبان میشود.