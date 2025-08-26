پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در ویژهبرنامه نگاه مردم به مناسبت آغاز هفته دولت، از بهرهبرداری تصفیهخانه مهستان و اجرای طرح های بزرگ انتقال آب در غرب و شرق استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در ویژهبرنامه نگاه مردم از سیمای البرز به مناسبت آغاز هفته دولت، از بهرهبرداری تصفیهخانه مهستان و اجرای طرح های بزرگ انتقال آب در غرب و شرق استان خبر داد و گفت: با تکمیل فازهای در دست اجرا تا پایان شهریور، ۲٫۵ مترمکعب بر ثانیه به پایداری منابع آب شرب البرز افزوده خواهد شد.
علی صفری با بیان اینکه فاز نخست خط انتقال آب غرب استان با ظرفیت ۵ مترمکعب بر ثانیه به مهستان رسیده و وارد مدار شده است، افزود: تصفیهخانه مهستان به بهرهبرداری رسیده و قطعه دوم این خط انتقال به طول ۳۲ کیلومتر تا تصفیهخانه شماره دو کرج نیز در حال تکمیل است و طبق برنامه تا پایان شهریور به مدار خواهد آمد.
وی ادامه داد: قطعه بعدی این مسیر از کرج تا بیلقان نیز به طول ۸ کیلومتر در دست اجراست که پیشبینی میشود تا پایان آذرماه آماده بهرهبرداری شود.
صفری با اشاره به افزایش تخصیص منابع آبی استان اظهار داشت: تخصیص آب البرز از ۵۵ میلیون مترمکعب به ۱۱۰ میلیون مترمکعب ارتقا یافته و این رقم نشان دهنده افزایش ۱۰۰ درصدی منابع آبی اختصاص یافته به استان است.
معاون استاندار البرز گفت: تصفیهخانه شماره سه نیز با ظرفیت ۷۰۰ لیتر بر ثانیه در حال احداث است که شامل مسیرهای ۷٫۵ و ۸٫۵ کیلومتری به مخزن جهاننما و از جهاننما به گرمدره خواهد بود و حدود ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته است. این طرح منابع آبی شرق استان به ویژه مناطق فردیس، گرمدره و کرج را تقویت خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به بخش سلامت استان افزود: توسعه تختهای بیمارستانی البرز از اولویتهای دولت چهاردهم بوده و تاکنون صدها تخت جدید به ظرفیت مراکز درمانی اضافه شده است. صفری تأکید کرد این روند با اجرای پروژههای بیمارستانی جدید ادامه خواهد داشت تا بخشی از کمبودهای زیرساختی استان در حوزه بهداشت و درمان جبران شود.
معاون عمرانی استانداری البرز گفت: توسعه فضاهای آموزشی نیز در دستور کار قرار دارد و با احداث و تکمیل مدارس جدید، هم تراکم دانشآموزی کاهش مییابد و هم زیرساختهای لازم برای ارتقای کیفیت آموزشی فراهم میشود.
صفری به موضوع انرژی خورشیدی پرداخت و تصریح کرد: برای استان البرز برنامه تولید ۴ هزار مگاوات انرژی خورشیدی پیشبینی شده که ۲۸۰۰ مگاوات آن در قالب نیروگاههای زمینی در ۴۰۰۰ هکتار زمین اجرا میشود. وی افزود: تا پایان تابستان ۱۶۰ مگاوات از این ظرفیت به شبکه توزیع برق افزوده خواهد شد و با این روند، ۴۰۰ مگاوات ناترازی برق استان برطرف میشود.
وی همچنین به اشتغال پایدار در استان اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۸۰۰ شغل پایدار در استان ایجاد شده و پنج هزار و ۲۵۰ پروژه در دست اجرا قرار دارد که با هدف کاهش نرخ بیکاری و تقویت سرمایهگذاری عملیاتی میشوند. به گفته صفری، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بهصورت هفتگی برگزار میشود و فرش قرمز برای سرمایهگذاران در استان پهن شده تا زیرساختهای عمرانی، گردشگری و صنعتی با مشارکت بخش خصوصی تقویت شود.
معاون عمرانی استاندار توسعه گردشگری را یکی از محورهای مهم اشتغال پایدار دانست و افزود: استان البرز با محور جاده چالوس و شهرستان طالقان ظرفیتهای بینظیری در حوزه بومگردی و گردشگری طبیعی دارد و روستاهای واقع در این مسیر در حال تجهیز و آمادهسازی برای جذب سرمایهگذار هستند. وی خاطرنشان کرد: دستور استاندار برای معافیت عوارض ساخت هتل و تسهیل مجوزها در حوزه گردشگری گامی مهم در توسعه این بخش است.
صفری همچنین به پروژه کنار گذر شمالی اشاره کرد و گفت: این پروژه علاوه بر کارکرد ترافیکی، ظرفیت گردشگری نیز دارد و پل بیلقان به عنوان یکی از شاخصترین بخشهای این طرح میتواند به یک جاذبه گردشگری تبدیل شود. به گفته وی، در کنار این پروژه دسترسیهای درونشهری و طرحهای جانبی گردشگری در دست برنامهریزی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز ضمن تبریک هفته دولت، تأکید کرد هدف اصلی مجموعه مدیریتی استان ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، تأمین پایدار آب و انرژی، توسعه زیرساختهای درمانی و آموزشی، ایجاد اشتغال پایدار و گسترش ظرفیتهای گردشگری و صنعتی است.