به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،کوروش رضایی افزود: رقم سیب زمینی کشت شده رقم سانته است که به سیب زمینی بهاره معروف است.

وی گفت: کشت این محصول اوایل فروردین انجام شده و برداشت آن از در شهریور ماه در حال انجام است.

رضایی گفت: از سطح ۳۰۰ هکتار سیب زمینی کشت شده در حوزه عمل دزک حدود ۳۰ هکتار بهاره و بقیه به‌صورت پاییزه کشت شده است.

وی افزود: همچنین عملکرد این محصول به طور متوسط ۴۰ تا ۵۰ تن در هکتار است.