پخش زنده
امروز: -
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کیار گفت:برداشت سیب زمینی بهاره از مزارع روستای قلعه سلیم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،کوروش رضایی افزود: رقم سیب زمینی کشت شده رقم سانته است که به سیب زمینی بهاره معروف است.
وی گفت: کشت این محصول اوایل فروردین انجام شده و برداشت آن از در شهریور ماه در حال انجام است.
رضایی گفت: از سطح ۳۰۰ هکتار سیب زمینی کشت شده در حوزه عمل دزک حدود ۳۰ هکتار بهاره و بقیه بهصورت پاییزه کشت شده است.
وی افزود: همچنین عملکرد این محصول به طور متوسط ۴۰ تا ۵۰ تن در هکتار است.