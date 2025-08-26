بهره‌برداری از ۷۸۷ طرح اقتصادی در تهران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: در یک سال گذشته ۷۸۷ طرح اقتصادی به ارزش ۵۶ همت در استان تهران افتتاح شده و با اجرای برنامه‌های توسعه انرژی خورشیدی، کسری سه هزار مگاوات برق استان تا پایان دولت جبران خواهد شد.