بهرهبرداری از ۷۸۷ طرح اقتصادی در تهران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: در یک سال گذشته ۷۸۷ طرح اقتصادی به ارزش ۵۶ همت در استان تهران افتتاح شده و با اجرای برنامههای توسعه انرژی خورشیدی، کسری سه هزار مگاوات برق استان تا پایان دولت جبران خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
،حشمت الله عسگری در نشست خبری معاونان استاندار به مناسبت هفته دولت گفت: طی یک سال اخیر ۷۸۷ طرح سرمایهگذاری به بهرهبرداری رسید که ارزش آنها ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده و ۶۸ هزار شغل ایجاد کرده است.
وی افزود: در حوزه انرژی خورشیدی تاکنون برای ۹ هزار مگاوات نیروگاه مجوز صادر شده و عملیات اجرایی دو هزار مگاوات جدید همزمان با هفته دولت آغاز میشود.
عسکری با بیان اینکه تهران زمستان گذشته کمترین نرخ بیکاری کشور را با رقم ۳.۴ درصد ثبت کرده، گفت: تعداد شرکتهای دانشبنیان استان در یک سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
معاون استاندار تهران خروج ۷۵۰ هزار تبعه غیرمجاز از استان را موجب کاهش محسوس اجارهبها در برخی شهرستانها تا ۳۰ درصد عنوان کرد و افزود: در حوزه نان نیز روزانه ۳ تا ۵ واحد متخلف در تهران مهر و موم میشوند.