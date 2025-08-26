به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیئت رئیسه هیئت فوتبال استان تهران از ساعت ۱۰ صبح امروز به میزبانی هتل المپیک تهران و با حضور رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و هیئت فوتبال استان تهران، مدیرکل ورزش و جوانان استانتهران، روسای هیئت‌های فوتبال شهرستان‌های استان تهران و مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی آغاز شد.

در ابتدای این برنامه نشانواره (لوگوی) جدید هیئت فوتبال استان تهران رونمایی شد.

در ادامه نیز رای گیری برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه آغاز و از خبرنگاران خواسته شد سالن محل برگزاری جلسه را ترک کنند!