معاون سیاسی و امنیتی استاندار؛
شعار دموکراسی خواهی استکبار، بستری برای ایجاد اختلاف و چالش اجتماعی
محمدی گفت: طرح شعار دموکراسی بهانه دشمن برای ایجاد اختلاف و چالشهای اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در نشست هماهنگی بزرگداشت شهدای دولت با اشاره به تلاشهای استکبار جهانی برای دخالت در کشورهای منطقه تحت عنوان شعارهایی مانند دموکراسی، آزادی و حقوق بشر، گفت: استکبار در سالهای گذشته تلاش کرده تا در قالب این موضوعات، در کشور ما دخالت کرده و زمینه اختلاف و تردید را در جامعه ایجاد کند.
فتاح محمدی با بیان اینکه استکبار با این برنامهها قصد فریب مردم را دارد تا بستری برای ایجاد اختلاف و چالش اجتماعی به وجود آورد افزود: امروزه رئیس جمهور آمریکا به صراحت اعلام میکند که هدف، وادار کردن همه کشورها به اطاعت از آمریکا و تسلیم شدن ملتها است و چنین نقشه ایی را هم برای جمهوری اسلامی دارد.
محمدی با اشاره به اینکه هرچه تلاش کردند تا در قالبهای مختلف در کشور نفوذ کنند، نتوانستند اراده خود را تحمیل کرده یا جوامع مختلف را همراه سازند و نیرنگ و فتنههای آنان برملا شد اضافه کرد: مناسبتهای ملی فرصت مناسبی است تا به برنامهها و نقشههای شوم دشمنان و اهدافی که علیه جمهوری اسلامی ایران دارند، پرداخته و این نقشهها خنثی شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در ادامه به شرایط سخت مردم مظلوم غزه اشاره کرد و ادامه داد: سکوت کشورهای عربی و اسلامی در قبال آنچه در غزه میگذرد، شرمآور است و هیچ انسان آزادهای شرایط غزه را برنمیتابد و لازم است در همین ایام، جنایتهای آمریکا و اسرائیل در قالب جهاد تبیین مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
وی بر لزوم گرامیداشت برنامههای دینی و ملی تاکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ مقاومت و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل آینده، یک امر راهبردی و بسیار تاثیرگذار است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان به تشریح برنامههای بزرگداشت شهدای دولت اشاره کرد و گفت: مراسم بزرگداشت شهیدان باهنر و رجایی و گرامیداشت شهید آیتالله رئیسی و دیگر شهدای خدمت ، روز شنبه هشتم شهریور ماه ساعت ۹:۳۰ دقیقه در سالن حکیم جرجانی دانشگاه علوم پزشکی برگزار میشود و برنامههای مشابهی نیز در سایر مناطق استان تدارک دیده شده است.
حجتالاسلام سید جواد خاضع، با اشاره به در پیش بودن سالروز قیام ۱۷ شهریور، افزود: هفده شهریور از ایام الله و یکی از روزهای بسیار مهم تاریخ انقلاب اسلامی است که باید همواره زنده نگه داشته شود.
وی اضافه کرد: رسانههای بیگانه به دنبال تحریف تاریخ هستند، بنابراین لازم است در سطح مساجد و بقاع متبرکه به شکلی صحیح به تبیین واقعه قیام ۱۷ شهریور پرداخته شود.