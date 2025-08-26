پخش زنده
فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا در بازدید از یگان مستقر در خط مرزی جنوب غرب کشور : با تمام وجود ادامهدهنده راه شهدای اقتدار هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا ضمن بازدید از یگان مستقر در خط مرزی جنوب غرب کشور آخرین وضعیت مرزبانی و آمادگی رزمی نیروهای مرزی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و از پاسداری شبانه روزی مرزبانان نیروی زمینی سپاه قدردانی کرد.
سردار احمد خادم سیدالشهدا در حاشیه این بازدید با حضور در میان پاسداران و مرزبانان تأکید کرد: قرارگاه کربلا با تمام وجود ادامهدهنده راه شهدای اقتدار است و حمایتهای همیشگی رهبر معظم انقلاب اسلامی از نیروهای مسلح را همواره به عنوان بزرگترین پشتوانه معنوی خود میدانیم.
وی افزود: برای ملت متحد و غیرتمند ایران جان میدهیم و خون میدهیم، اما حتی یک وجب از خاک مقدس میهن اسلامی را تقدیم هیچکس نمیکنیم. این عهدی است که با خون شهدا بستهایم.
سردار خادم سیدالشهداء ادامه داد: پاسداران نیروی زمینی سپاه مستقر در جنوب غرب کشور همسو با سخنان فرمانده معظم کل قوا از عمق جانمان بیان میکنیم: ما وارثان شهدای اقتدار هستیم که با خون خود از ایران اسلامی حفاظت کردند و امروز سوگند یاد میکنیم که راه آنان را با اقتدار ادامه داده و هرگز اجازه نخواهیم داد ذرهای از خاک میهن به خطر افتد.
فرمانده قرارگاه کربلا در این بازدید با اشاره به میزبانی از زائران اباعبدالله الحسین علیه السلام در ایام اربعین حسینی در مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان تأکید کرد: همانند حراست از مرزها، خدمتگزاری به زوار حسینی را وظیفه ذاتی خود میدانیم و به نوکری برای سیدالشهداء افتخار میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه به خوبی مشاهده کردیم که مردم خودشان حافظ خاکشان هستند و ما هم با افتخار حفاظت از مرزهای ایران اسلامی را حفاظت از ناموس و شرف این مردم دانسته و حقیقتا این موهبت نگهبانی برای مردم، برای ما افتخاری الهی است که تا آخرین نفس ادامه خواهد داشت.