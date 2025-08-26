به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی در آئین کلنگ‌زنی مدرسه چهار کلاسه روستای ده شیخ بخش پاتاوه بر اهمیت اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی در استان تأکید کرد و گفت: در قالب طرح نهضت عدالت آموزشی فضای آموزشی در ۱۹۰ کهگیلویه و بویراحمددر دست ساخت است که از این تعداد ۱۱۵ فضای آموزشی همزمان با بازگشایی مدارس اول مهر در سراسر استان به بهره برداری می‌رسد.

رحمانی با بیان اینکه تعدادی از فضا‌های آموزشی باقیمانده در دهه فجر امسال و مابقی نیز در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ به بهره برداری می‌رسد افزود: در طرح نهضت عدالت آموزشی فضای آموزشی ۱۰۹ مدرسه سنگی، کانکسی و نیمه تمام در مناطق مختلف آموزش و پرورش استان شناسایی شد که در مهرماه امسال ۵۶ مدرسه جایگزین این مدارس نیز به بهره‌برداری می‌رسد.